Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока

Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока

2025-09-05T10:12:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Юбилейный ВЭФ является поводом обозначить дальнейшие планы по развитию Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодняшний юбилейный Восточный экономический форум - это не только повод подвести некоторые итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

