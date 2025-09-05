https://ria.ru/20250905/putin-2039903863.html
Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока
Путин назвал ВЭФ поводом обозначить планы по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:12:00+03:00
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Юбилейный ВЭФ является поводом обозначить дальнейшие планы по развитию Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодняшний юбилейный Восточный экономический форум - это не только повод подвести некоторые итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
