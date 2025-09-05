https://ria.ru/20250905/putin-2039903352.html
Путин призвал сохранить устойчивость в традиционных отраслях ДФО
2025-09-05T10:11:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно сохранить устойчивую динамику в традиционных отраслях на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
