Путин призвал сохранить устойчивость в традиционных отраслях ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно сохранить устойчивую динамику в традиционных отраслях на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025