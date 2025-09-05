https://ria.ru/20250905/putin-2039902670.html

Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой развития

Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой развития - РИА Новости, 05.09.2025

Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой развития

Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой развития

Президент России Владимир Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой для дальнейшего развития региона.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост деловой активности на Дальнем Востоке основой для дальнейшего развития региона. "Рост деловой, предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока – это основа для дальнейшего развития региона", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

