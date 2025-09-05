https://ria.ru/20250905/putin-2039902381.html
Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Трансарктический коридор даст возможность использовать транспортный потенциал крупнейших сибирских рек, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:10:00+03:00
2025-09-05T10:10:00+03:00
2025-09-05T10:10:00+03:00
экономика
россия
обь
река лена
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039901648_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_49291f2c86cf8e367236b620d1d5ec0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трансарктический коридор даст возможность использовать транспортный потенциал крупнейших сибирских рек, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/ii-2039898628.html
россия
обь
река лена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039901648_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_f1b6f9b619cc21ffc959a1634aef54ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, обь, река лена, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Обь, Река Лена, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Путин: Трансарктический коридор позволит использовать потенциал сибирских рек