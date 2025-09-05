https://ria.ru/20250905/putin-2039902381.html

Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора

Путин рассказал о преимуществах Трансарктического коридора

2025-09-05T10:10:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Трансарктический коридор даст возможность использовать транспортный потенциал крупнейших сибирских рек, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

