Путин отметил важность устойчивой макроэкономической политики
Путин отметил важность устойчивой макроэкономической политики - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил важность устойчивой макроэкономической политики
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что устойчивая макроэкономическая политика будет и дальше создавать условия для развития России. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что устойчивая макроэкономическая политика будет и дальше создавать условия для развития России. "Мы ее (устойчивую макроэкономическую политику — ред.) проводили на протяжении многих лет — на протяжении как минимум полутора десятков лет. И это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
