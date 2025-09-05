https://ria.ru/20250905/putin-2039900775.html

Верить никому нельзя, заявил Путин

Верить никому нельзя, заявил Путин

Верить никому нельзя, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что верить никому нельзя, нужно опираться на собственный опыт и слушать мнение... РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что верить никому нельзя, нужно опираться на собственный опыт и слушать мнение специалистов в интересующих областях. "Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует", - ответил Путин на вопрос ведущей о том, кому верить из специалистов, рассказывающих об экономической ситуации.

