10:04 05.09.2025
Верить никому нельзя, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что верить никому нельзя, нужно опираться на собственный опыт и слушать мнение специалистов в интересующих областях. "Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует", - ответил Путин на вопрос ведущей о том, кому верить из специалистов, рассказывающих об экономической ситуации.
2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что верить никому нельзя, нужно опираться на собственный опыт и слушать мнение специалистов в интересующих областях.
"Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует", - ответил Путин на вопрос ведущей о том, кому верить из специалистов, рассказывающих об экономической ситуации.
