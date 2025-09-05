https://ria.ru/20250905/putin-2039900289.html

Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ

Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025

Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:03:00+03:00

2025-09-05T10:03:00+03:00

2025-09-05T10:15:00+03:00

вэф-2025

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я, со своей стороны, хочу поблагодарить всех участников - наших иностранных гостей, моих коллег, которые здесь вместе со мной сегодня работают, весь зал, за совместную работу, потому что это тоже работа. И нашу очаровательную ведущую, за то, что она организовала такую интересную дискуссию. Спасибо большое", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/zasedanie-2039900673.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток