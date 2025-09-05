https://ria.ru/20250905/putin-2039900289.html
Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ
Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T10:15:00+03:00
вэф-2025
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я, со своей стороны, хочу поблагодарить всех участников - наших иностранных гостей, моих коллег, которые здесь вместе со мной сегодня работают, весь зал, за совместную работу, потому что это тоже работа. И нашу очаровательную ведущую, за то, что она организовала такую интересную дискуссию. Спасибо большое", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
владивосток
Путин поблагодарил всех участников пленарного заседания ВЭФ
Путин выразил благодарность всем участникам пленарного заседания ВЭФ