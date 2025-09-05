https://ria.ru/20250905/putin-2039899836.html
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 05.09.2025
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины
Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T10:03:00+03:00
2025-09-05T10:03:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин. "Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал он на пленарном заседании на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины
