Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины

2025-09-05T10:03:00+03:00

в мире

россия

украина

владивосток

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин. "Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал он на пленарном заседании на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

