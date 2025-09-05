Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 05.09.2025
10:03 05.09.2025
Путин пообещал уважать гарантии безопасности для Украины
Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
россия
украина
владивосток
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин. "Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал он на пленарном заседании на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
украина
владивосток
в мире, россия, украина, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал он на пленарном заседании на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было
