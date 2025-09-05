https://ria.ru/20250905/putin-2039899433.html

Гарантии безопасности с Россией пока никто не обсуждал, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повторю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

