Гарантии безопасности с Россией пока никто не обсуждал, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
10:02 05.09.2025
Гарантии безопасности с Россией пока никто не обсуждал, заявил Путин
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повторю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Гарантии безопасности с Россией пока никто не обсуждал, заявил Путин

Путин: гарантии безопасности с Россией по Украине пока никто не обсуждал

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности с Россией на серьезном уровне пока никто не обсуждал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять. Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин поддержал идею внедрения ИИ в формирование бюджета
