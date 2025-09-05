https://ria.ru/20250905/putin-2039898870.html
Путин напомнил, что на пленарном заседании ВЭФ он не один
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что на пленарном заседании ВЭФ он не один. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я здесь не один", - сказал президент после очередного заданного ему вопроса. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
