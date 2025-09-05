https://ria.ru/20250905/putin-2039898537.html
С ИИ ничего не спросишь, заявил Путин
С ИИ ничего не спросишь, заявил Путин
Искусственный интеллект просто инструмент, с него ничего не спросишь, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект просто инструмент, с него ничего не спросишь, считает президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"С искусственного интеллекта ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны, люди должны работать", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
