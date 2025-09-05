Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было
09:53 05.09.2025
Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было
россия
дальний восток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. На судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке строятся суда, которых в России никогда не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"На той же "Звезде" - судостроение, где у нас никогда ничего подобного, как на "Звезде", не строилось. Такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на "Звезде", не было", - сказал Путин.
россия
дальний восток
россия, дальний восток, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. На судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке строятся суда, которых в России никогда не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"На той же "Звезде" - судостроение, где у нас никогда ничего подобного, как на "Звезде", не строилось. Такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на "Звезде", не было", - сказал Путин.
Путин поддержал идею внедрения ИИ в формирование бюджета
Россия Дальний Восток Владимир Путин
 
 
