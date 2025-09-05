https://ria.ru/20250905/putin-2039895772.html

Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было

Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о строительстве судов, которых в России никогда не было

05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. На судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке строятся суда, которых в России никогда не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"На той же "Звезде" - судостроение, где у нас никогда ничего подобного, как на "Звезде", не строилось. Такого крупнотоннажного флота, который мы можем строить на "Звезде", не было", - сказал Путин.

