Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства - РИА Новости, 05.09.2025
09:53 05.09.2025 (обновлено: 10:49 05.09.2025)
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства
Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости, 05.09.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
ии
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин о роли ИИ сегодня
Сегодня ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и правительства, подчеркнул Путин
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства

Путин: ИИ может быть только помощником при принятия решений ЦБ и правительством

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
С ИИ ничего не спросишь, заявил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
