https://ria.ru/20250905/putin-2039895663.html
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства
Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:53:00+03:00
2025-09-05T09:53:00+03:00
2025-09-05T10:49:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
ии
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039897163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf76966652733ab9ae5778a4cc0773f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039898537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039897163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bd280b484acc5b7ae294933c45f7bcb.jpg
Путин о роли ИИ сегодня
Сегодня ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и правительства, подчеркнул Путин
2025-09-05T09:53
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, ии, вэф-2025
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, ИИ, ВЭФ-2025
Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства
Путин: ИИ может быть только помощником при принятия решений ЦБ и правительством