Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства

Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал, насколько ИИ может помочь в работе ЦБ и правительства

Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.

2025-09-05

2025-09-05T09:53:00+03:00

2025-09-05T10:49:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

ии

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

