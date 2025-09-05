https://ria.ru/20250905/putin-2039894448.html

Путин рассказал о росте расходов бюджета

Путин рассказал о росте расходов бюджета - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о росте расходов бюджета

Расходы бюджета РФ растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов... Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

Расходы бюджета России растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени.

