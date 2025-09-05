Рейтинг@Mail.ru
09:50 05.09.2025
Путин рассказал о росте расходов бюджета
россия
владимир путин
экономика
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов... Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия, владимир путин, экономика, вэф-2025
Россия, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов... Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о работе правительства над формированием бюджета
Россия, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2025
 
 
