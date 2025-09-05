https://ria.ru/20250905/putin-2039894334.html
России нужно работать над доходной частью бюджета, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России нужно работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть о чем поговорить. Я имею в виду не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство - есть над чем работать", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
