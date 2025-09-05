https://ria.ru/20250905/putin-2039894334.html

России нужно работать над доходной частью бюджета, заявил Путин

России нужно работать над доходной частью бюджета, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

России нужно работать над доходной частью бюджета, заявил Путин

России нужно работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:50:00+03:00

2025-09-05T09:50:00+03:00

2025-09-05T09:54:00+03:00

вэф-2025

владимир путин

россия

владивосток

экономика

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России нужно работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть о чем поговорить. Я имею в виду не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство - есть над чем работать", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/ideja-2039895184.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, владимир путин, россия, владивосток, экономика, дальневосточный федеральный университет