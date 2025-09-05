https://ria.ru/20250905/putin-2039892600.html
Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором
Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором
Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактором, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:46:00+03:00
2025-09-05T09:46:00+03:00
2025-09-05T09:46:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fdfa8bf830c7926336c4679cfda0b0de.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактором, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это имеет значение, я же сказал, что это экономическая категория, потому что если больше зарплата - больше человек покупают, больше покупают, значит, востребована на рынке наша продукция больше, потому что люди, как правило, стараются приобрести продукты, произведенные на наших предприятиях, и так далее. То есть это фактор тоже экономического характера и позитивный фактор", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039891039.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f9044044f2836e8bc0a999ad8eecb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором
Путин назвал высокие зарплаты рабочих профессий позитивным фактором