https://ria.ru/20250905/putin-2039892600.html

Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором

Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором - РИА Новости, 05.09.2025

Путин назвал высокие зарплаты у рабочих позитивным фактором

Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактором, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:46:00+03:00

2025-09-05T09:46:00+03:00

2025-09-05T09:46:00+03:00

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039872065_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fdfa8bf830c7926336c4679cfda0b0de.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Высокие зарплаты у представителей рабочих профессий являются позитивным фактором, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это имеет значение, я же сказал, что это экономическая категория, потому что если больше зарплата - больше человек покупают, больше покупают, значит, востребована на рынке наша продукция больше, потому что люди, как правило, стараются приобрести продукты, произведенные на наших предприятиях, и так далее. То есть это фактор тоже экономического характера и позитивный фактор", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039891039.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025