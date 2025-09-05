Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что три четверти вылова рыбы приходится на Дальний Восток
09:44 05.09.2025
Путин заявил, что три четверти вылова рыбы приходится на Дальний Восток
Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Должен сказать, что в целом рыбная продукция - она здесь. На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Он подчеркнул, что 65% переработки также происходит на Дальнем Востоке. "Логистика на сегодняшний день - самый тонкий вопрос", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
владивосток
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Лососевая путина. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Должен сказать, что в целом рыбная продукция - она здесь. На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Он подчеркнул, что 65% переработки также происходит на Дальнем Востоке.
"Логистика на сегодняшний день - самый тонкий вопрос", - добавил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика Дальний Восток Россия Владивосток Владимир Путин Дальневосточный федеральный университет
 
 
