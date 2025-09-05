https://ria.ru/20250905/putin-2039891875.html
Путин заявил, что три четверти вылова рыбы приходится на Дальний Восток
Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:44:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Три четверти вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток, однако есть проблемы в логистике, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Должен сказать, что в целом рыбная продукция - она здесь. На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Он подчеркнул, что 65% переработки также происходит на Дальнем Востоке. "Логистика на сегодняшний день - самый тонкий вопрос", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
