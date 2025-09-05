https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html

Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику

Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику

Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:44:00+03:00

2025-09-05T09:44:00+03:00

2025-09-05T09:44:00+03:00

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039890458.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025