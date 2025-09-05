https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
владивосток
