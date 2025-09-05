https://ria.ru/20250905/putin-2039890458.html
Путин оценил инвестиции в инновационные проекты на Дальнем Востоке
Путин оценил инвестиции в инновационные проекты на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин оценил инвестиции в инновационные проекты на Дальнем Востоке
Партнеры России с удовольствием будут вкладывать средства в инновационные проекты на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Партнеры России с удовольствием будут вкладывать средства в инновационные проекты на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это наша проблема - мы должны создавать условия для развития инновационных отраслей экономики... Уверяю вас, наши партнеры с удовольствием будут вкладывать средства в те перспективные предприятия, реализация планов в отношении которых будет приносить и им пользу. Только так это работает. По-другому никак", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин оценил инвестиции в инновационные проекты на Дальнем Востоке
