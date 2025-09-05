https://ria.ru/20250905/putin-2039888992.html

Путин рассказал, в каких специалистах нуждается Дальний Восток

Дальний Восток нуждается в высококвалифицированных специалистах в сфере судостроения и авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:36:00+03:00

2025-09-05T09:36:00+03:00

2025-09-05T09:45:00+03:00

экономика

владимир путин

дальний восток

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток нуждается в высококвалифицированных специалистах в сфере судостроения и авиации, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Не хватает высококвалифицированных специалистов на той же (судоверфи - ред.) "Звезде" - в судостроении... Нам нужны специалисты в области авиации здесь, и, безусловно, нужно развивать все, что связано с современными технологиями", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

2025

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, дальний восток, вэф-2025