https://ria.ru/20250905/putin-2039888992.html
Путин рассказал, в каких специалистах нуждается Дальний Восток
Путин рассказал, в каких специалистах нуждается Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, в каких специалистах нуждается Дальний Восток
Дальний Восток нуждается в высококвалифицированных специалистах в сфере судостроения и авиации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:36:00+03:00
2025-09-05T09:36:00+03:00
2025-09-05T09:45:00+03:00
экономика
владимир путин
дальний восток
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток нуждается в высококвалифицированных специалистах в сфере судостроения и авиации, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Не хватает высококвалифицированных специалистов на той же (судоверфи - ред.) "Звезде" - в судостроении... Нам нужны специалисты в области авиации здесь, и, безусловно, нужно развивать все, что связано с современными технологиями", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/innovatsii-2039887132.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дальний восток, вэф-2025
Экономика, Владимир Путин, Дальний Восток, ВЭФ-2025
Путин рассказал, в каких специалистах нуждается Дальний Восток
Путин: ДФО нужны высококвалифицированные специалисты в судостроении и авиации