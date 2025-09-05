https://ria.ru/20250905/putin-2039888246.html
Путин рассказал о реакции Януковича на последствия вступления Украины в ЕС
2025-09-05T09:34:00+03:00
2025-09-05T09:34:00+03:00
2025-09-05T11:59:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Виктор Янукович в бытность президентом Украины "посчитал и прослезился", когда увидел экономические последствия от ее вступления страны в ЕС, рассказал президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Украина должна была сопоставить, положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами - в прямом выражении, денежном и в кооперационном, и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
