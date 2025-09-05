https://ria.ru/20250905/putin-2039887770.html
Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции
Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции - РИА Новости, 05.09.2025
Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции
Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:33:00+03:00
2025-09-05T09:33:00+03:00
2025-09-05T09:33:00+03:00
в мире
россия
украина
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039840118_630:244:3134:1652_1920x0_80_0_0_9b8465e040f3f4cf61bf36a205f22c3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы никогда не возражали против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейских направлениях", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039885008.html
россия
украина
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039840118_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_81008276b4d6063e66af7210e167afbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Украина, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции
Путин: Россия никогда не возражала против евроинтеграции Украины