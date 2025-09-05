https://ria.ru/20250905/putin-2039887770.html

Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции

Путин прокомментировал стремление Украины к евроинтеграции

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы никогда не возражали против каких-то интеграционных начал в политике Украины на европейских направлениях", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

