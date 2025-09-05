https://ria.ru/20250905/putin-2039887594.html
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
