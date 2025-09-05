https://ria.ru/20250905/putin-2039887594.html

Путин рассказал, куда направится после ВЭФ

Путин рассказал, куда направится после ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал, куда направится после ВЭФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

