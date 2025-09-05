Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 05.09.2025 (обновлено: 09:39 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039887594.html
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:32:00+03:00
2025-09-05T09:39:00+03:00
вэф-2025
политика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/stagnatsija-2039889294.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31514928ff7debb87d705dfbcc887634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2025, политика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир путин
ВЭФ-2025, Политика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин
Путин рассказал, куда направится после ВЭФ

Путин после ВЭФ посетит российский регион и займется вопросами двигателестроения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума посетит один из регионов России, где займется вопросами двигателестроения.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Стагнации в российской экономике нет, заявил Путин
09:37
 
ВЭФ-2025ПолитикаРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала