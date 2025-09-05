https://ria.ru/20250905/putin-2039887331.html

Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации

Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации

У России есть договоренность с Китаем в области авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:31:00+03:00

2025-09-05T09:31:00+03:00

2025-09-05T09:36:00+03:00

россия

китай

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России есть договоренность с Китаем в области авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039888246.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025