Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации - РИА Новости, 05.09.2025
09:31 05.09.2025 (обновлено: 09:36 05.09.2025)
Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России есть договоренность с Китаем в области авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России есть договоренность с Китаем в области авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
