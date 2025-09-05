https://ria.ru/20250905/putin-2039887331.html
Путин рассказал о договоренности России и Китая в области авиации
2025-09-05T09:31:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России есть договоренность с Китаем в области авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
