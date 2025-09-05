https://ria.ru/20250905/putin-2039886875.html
В Киеве вряд ли будет политическая воля договориться, заявил Путин
2025-09-05T09:29:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В Киеве вряд ли будет политическая воля договориться, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Даже если будет политическая воля (договориться - ред.), в чем я сомневаюсь", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
