Путин призвал ускорить создание российских самолетов

Путин призвал ускорить создание российских самолетов

2025-09-05T09:27:00+03:00

2025-09-05T09:27:00+03:00

2025-09-05T09:41:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работа над созданием российских самолетов идет, ее надо ускорить, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Решается это не так быстро, как бы хотелось. Но вот и "Байкал", и другие есть самолёты небольшие, которые должны прийти на смену АН-2. Вот, все-таки эта работа идет. Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками, и они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

