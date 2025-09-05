https://ria.ru/20250905/putin-2039885538.html

Путин призвал перейти на серийное производство отечественных самолетов

05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. России нужно переходить к серийному производству отечественных самолетов, власти будут делать всё для того, чтобы ускорить этот процесс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Планы (по производству отечественных самолетов - ред.) есть, и модели конкретные есть, они и в воздух уже подняты, и летают, мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство, и чтобы они выходили на линии. Безусловно, будем всё делать для того, чтобы этот процесс ускорить", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

