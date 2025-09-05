https://ria.ru/20250905/putin-2039885538.html
Путин призвал перейти на серийное производство отечественных самолетов
Путин призвал перейти на серийное производство отечественных самолетов - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал перейти на серийное производство отечественных самолетов
России нужно переходить к серийному производству отечественных самолетов, власти будут делать всё для того, чтобы ускорить этот процесс, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:26:00+03:00
2025-09-05T09:26:00+03:00
2025-09-05T09:35:00+03:00
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - РИА Новости. России нужно переходить к серийному производству отечественных самолетов, власти будут делать всё для того, чтобы ускорить этот процесс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Планы (по производству отечественных самолетов - ред.) есть, и модели конкретные есть, они и в воздух уже подняты, и летают, мне их показывали. Но нужно, чтобы началось их серийное производство, и чтобы они выходили на линии. Безусловно, будем всё делать для того, чтобы этот процесс ускорить", - отметил Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039888246.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31514928ff7debb87d705dfbcc887634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин призвал перейти на серийное производство отечественных самолетов
Путин заявил, что нужно перейти на серийное производство отечественных самолетов