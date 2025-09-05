https://ria.ru/20250905/putin-2039885008.html

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин

2025-09-05T09:25:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины Виктора - ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

