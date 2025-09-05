https://ria.ru/20250905/putin-2039884333.html

Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин

Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин

Смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:23:00+03:00

2025-09-05T09:23:00+03:00

2025-09-05T09:23:00+03:00

в мире

украина

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039877499_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_625e64d3cc19ceec7dbe19342a64854a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается возможных контингентов воинских на Украине… Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и всё. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/ukraina-2039883855.html

украина

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025