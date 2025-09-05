https://ria.ru/20250905/putin-2039884333.html
Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин
Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин
Смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается возможных контингентов воинских на Украине… Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и всё. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин
