Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин

Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин

Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:21:00+03:00

2025-09-05T09:21:00+03:00

2025-09-05T09:34:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Без оглядки на безопасность самой России такие вопросы (решение Украины по НАТО) не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

