https://ria.ru/20250905/putin-2039883759.html
Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин
Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин
Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:21:00+03:00
2025-09-05T09:21:00+03:00
2025-09-05T09:34:00+03:00
в мире
нато
россия
украина
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки на интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Без оглядки на безопасность самой России такие вопросы (решение Украины по НАТО) не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039885008.html
россия
украина
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, украина, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток, вэф-2025
В мире, НАТО, Россия, Украина, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток, ВЭФ-2025
Решение Украины по НАТО не может не учитывать интересы России, заявил Путин
Путин: решение Украины по НАТО не может рассматриваться без оглядки интересы РФ