Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ назвал избыточными запросами Киева предложение приехать для переговоров в названное ими место.

2025-09-05T09:19:00+03:00

2025-09-05T09:19:00+03:00

2025-09-05T11:03:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ назвал избыточными запросами Киева предложение приехать для переговоров в названное ими место.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес", - отметил Путин, говоря о возможности переговоров с Украиной.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

