Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Согласно конституции Украины, любые договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
