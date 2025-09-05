Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям - РИА Новости, 05.09.2025
09:17 05.09.2025 (обновлено: 09:46 05.09.2025)
Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям
Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям
украина
владимир путин
в мире
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Согласно конституции Украины, любые договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
украина
украина, владимир путин, в мире, вэф-2025
Украина, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2025
Путин назвал условие для проведения Украиной референдума по территориям

Путин: для референдума на Украине по территориям нужна отмена военного положения

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Согласно конституции Украины, любые договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Смысла нахождения иностранных военных на Украине нет, заявил Путин
09:23
 
УкраинаВладимир ПутинВ миреВЭФ-2025
 
 
