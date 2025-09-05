https://ria.ru/20250905/putin-2039881687.html
На Украине коррупции хватает, заявил Путин
в мире
украина
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине коррупции хватает.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хорошо известно, что на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрьму засадить, не очень понятно", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
украина
россия
владивосток
На Украине коррупции хватает, заявил Путин
