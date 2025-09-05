https://ria.ru/20250905/putin-2039881581.html
Россия обеспечит безопасность встречи с Украине в Москве, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, отметив, что российская сторона готова, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов, пожалуйста, приезжайте". Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу" - это избыточные запросы в наш адрес", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
