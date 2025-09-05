Рейтинг@Mail.ru
09:12 05.09.2025 (обновлено: 09:22 05.09.2025)
Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Если договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Договориться по ключевым вопросам с Киевом будет невозможно, заявил Путин
