Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин
Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин
Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:12:00+03:00
2025-09-05T09:12:00+03:00
2025-09-05T09:22:00+03:00
россия
украина
владимир путин
вэф-2025
в мире
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Если договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
украина
2025
Гарантии безопасности должны быть и для России, заявил Путин
Путин: гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины