Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

