Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 05.09.2025 (обновлено: 09:40 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039880002.html
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:11:00+03:00
2025-09-05T09:40:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039878167_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_46bc21506137f7824a40fc36e1b6f61a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/razgovor-2039880152.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039878167_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_cb40c729ef4b0e3e3a0940612f540970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, вэф-2025
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, ВЭФ-2025
Путин заявил об отсутствии проблем для коммуникаций с Трампом

Путин на ВЭФ заявил, что у него нет проблем для коммуникации с Трампом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом
09:12
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала