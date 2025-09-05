https://ria.ru/20250905/putin-2039879569.html
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай - РИА Новости, 05.09.2025
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай
Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не проводил телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом после своего визита в Китай. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T09:10:00+03:00
2025-09-05T09:18:00+03:00
китай
владимир путин
дональд трамп
в мире
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867614_0:93:3075:1824_1920x0_80_0_0_68f8efd9f3d9aef145fd51fa0ca7cd9a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не проводил телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом после своего визита в Китай.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Пока по результатам консультаций в Европе у нас (с Трампом - ред.) разговоров не было. Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке - ред.) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
китай
китай, владимир путин, дональд трамп, в мире, вэф-2025
Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, ВЭФ-2025
