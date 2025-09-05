Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая - РИА Новости, 05.09.2025
09:05 05.09.2025
Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая
Президент РФ Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
китай
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть, конечно, возможности использования нашей карты "МИР", это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть, конечно, возможности использования нашей карты "МИР", это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин не говорил с Трампом после визита в Китай
