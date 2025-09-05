https://ria.ru/20250905/putin-2039877525.html
Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае
Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае
Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае
Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-09-05T09:04:00+03:00
2025-09-05T09:04:00+03:00
2025-09-05T09:42:00+03:00
китай
владимир путин
вэф-2025
россия
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается туристических поездок, да, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим напряженно. Работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня, и на коммерческой основе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
россия
Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае
Путин: система расчетов для россиян в Китае требует усовершествования