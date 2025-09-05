https://ria.ru/20250905/putin-2039877525.html

Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае

Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о совершенствовании системы расчетов для россиян в Китае

Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T09:04:00+03:00

2025-09-05T09:04:00+03:00

2025-09-05T09:42:00+03:00

китай

владимир путин

вэф-2025

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039870651_0:143:3314:2007_1920x0_80_0_0_4ca823f0e23b9e9b9924e356503d4cd6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается туристических поездок, да, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим напряженно. Работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня, и на коммерческой основе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039877261.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, владимир путин, вэф-2025, россия, экономика