Безвизовый режим КНР будет способствовать росту турпотока, заявил Путин
Безвизовый режим КНР будет способствовать росту турпотока, заявил Путин
2025-09-05T09:04:00+03:00
2025-09-05T09:04:00+03:00
2025-09-05T09:34:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отмена визового режима для граждан России и Китая будет способствовать резкому росту числа взаимных туристических поездок, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая."Безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению, увеличению и взаимных поездок, и созданию более благоприятных условий для бизнеса", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
