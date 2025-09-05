https://ria.ru/20250905/putin-2039877261.html
Отмена виз поспособствует сближению с Китаем, заявил Путин
2025-09-05T09:03:00+03:00
2025-09-05T09:03:00+03:00
2025-09-05T09:11:00+03:00
в мире
китай
вэф-2025
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отмена виз для россиян Китаем будет способствовать сближению двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению и взаимных поездок, и созданию более благоприятных условий для бизнеса, и, конечно, сближению двух стран", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025, комментируя отмену Китаем виз для россиян.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
