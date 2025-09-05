https://ria.ru/20250905/putin-2039876899.html
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Провозные мощности БАМа и Транссиба в 2032 году должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
