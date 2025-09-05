Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 05.09.2025 (обновлено: 10:54 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039876899.html
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.09.2025
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба
Провозные мощности БАМа и Транссиба в 2032 году должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:03:00+03:00
2025-09-05T10:54:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039846555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecda5ceaae71ac55e4c477702f007dc4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Провозные мощности БАМа и Транссиба в 2032 году должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/proekt-2039869562.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше"
В 2032 году провозные мощности БАМа и Транссиба должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года, заявил Путин.
2025-09-05T09:03
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039846555_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_1c1151212b865dc25c30ba73696d50ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Путин озвучил планы по развитию БАМа и Транссиба

Провозные мощности БАМа и Транссиба к 2032 году увеличатся в полтора раза

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Провозные мощности БАМа и Транссиба в 2032 году должны стать в 1,5 раза выше, чем на начало 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Сила Сибири — 2" один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин
08:42
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала