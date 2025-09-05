https://ria.ru/20250905/putin-2039874961.html
Путин заявил, что женщины рожают и после 35 лет
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сейчас женщины рожают и после 35 лет, а в России чем больше малышей - тем лучше, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия
владивосток
Путин: "Сейчас женщины рожают и после 35 лет"
Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше. Сейчас женщины рожают и после 35 лет, заявил Путин.
