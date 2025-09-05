На Аляске есть ресурсы, а у России эффективные технологии, заявил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039873279.html
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Аляске есть ресурсы, а у России - эффективные технологии добычи и сжижения газа. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Аляске есть ресурсы, а у России - эффективные технологии добычи и сжижения газа.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас есть хорошее предложение по работе с компаниями США на Аляске. Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, (которые - ред.) гораздо более эффективными... являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
