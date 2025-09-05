https://ria.ru/20250905/putin-2039872764.html

Путин рассказал о предложениях по работе с компаниями из США на Аляске

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. У России есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"К Азиатско-тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. Там очень много есть заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами. У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

