Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:50:00+03:00
2025-09-05T08:50:00+03:00
2025-09-05T09:05:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске при соответствующих политических решениях.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы тоже готовы, но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - отметил Путин на пленарном заседании ВЭФ, говоря о возможности сотрудничества с США на Аляске.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске, заявил Путин
