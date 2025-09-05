https://ria.ru/20250905/putin-2039872180.html

Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин

05.09.2025

Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин

Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

Путин: "Россия ни от кого не отворачивалась" Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин. Президент, говоря о международном экономическом сотрудничестве, также добавил, что Москва никому не вставляет палки в колеса.

