https://ria.ru/20250905/putin-2039872180.html
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:49:00+03:00
2025-09-05T08:49:00+03:00
2025-09-05T10:21:00+03:00
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_181ebd267f156332282c77a793f05840.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039872542.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039875850_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_eb62bc81cef488482ed651bdf2c891ad.jpg
Путин: "Россия ни от кого не отворачивалась"
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин. Президент, говоря о международном экономическом сотрудничестве, также добавил, что Москва никому не вставляет палки в колеса.
2025-09-05T08:49
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Россия ни от кого не отворачивалась, заявил Путин
Путин заявил, что Россия ни от кого не отворачивалась