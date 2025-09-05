https://ria.ru/20250905/putin-2039872092.html
В США много компаний, желающих возобновить работу с Россией, заявил Путин
2025-09-05T08:49:00+03:00
2025-09-05T08:49:00+03:00
2025-09-05T08:50:00+03:00
вэф-2025
владимир путин
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"К Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. И там очень много заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/reshenie-2039872286.html
россия
сша
вэф-2025, владимир путин, россия, сша, в мире
ВЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, США, В мире
