https://ria.ru/20250905/putin-2039872092.html

В США много компаний, желающих возобновить работу с Россией, заявил Путин

В США много компаний, желающих возобновить работу с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

В США много компаний, желающих возобновить работу с Россией, заявил Путин

В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:49:00+03:00

2025-09-05T08:49:00+03:00

2025-09-05T08:50:00+03:00

вэф-2025

владимир путин

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"К Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. И там очень много заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/reshenie-2039872286.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025, владимир путин, россия, сша, в мире