Путин заявил о важности эффективного использования угля на внутреннем рынке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке у отрасли не будет сложностей из-за внешней конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас большое количество угля… И если внутренний рынок будет потреблять… мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которая оказывала бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет. Мы сможем спокойно регулировать работу всех отраслей, в том числе и угледобывающих", - сказал президент. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

