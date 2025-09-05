Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности эффективного использования угля на внутреннем рынке
08:48 05.09.2025
Путин заявил о важности эффективного использования угля на внутреннем рынке
Путин заявил о важности эффективного использования угля на внутреннем рынке
При эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке у отрасли не будет сложностей из-за внешней конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке у отрасли не будет сложностей из-за внешней конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"У нас большое количество угля… И если внутренний рынок будет потреблять… мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которая оказывала бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет. Мы сможем спокойно регулировать работу всех отраслей, в том числе и угледобывающих", - сказал президент. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил о важности эффективного использования угля на внутреннем рынке

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. При эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке у отрасли не будет сложностей из-за внешней конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"У нас большое количество угля… И если внутренний рынок будет потреблять… мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которая оказывала бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет. Мы сможем спокойно регулировать работу всех отраслей, в том числе и угледобывающих", - сказал президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
