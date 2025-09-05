https://ria.ru/20250905/putin-2039871571.html
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин
2025-09-05T08:48:00+03:00
вэф-2025
россия
сша
арктика
в мире
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
