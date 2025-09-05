Рейтинг@Mail.ru
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
08:48 05.09.2025 (обновлено: 08:54 05.09.2025)
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин
08:50
 
ВЭФ-2025РоссияСШААрктикаВ миреВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
